Mojtaba Khamenei è stato nominato nuovo capo dell'Iran e si trovava fuori dall'edificio principale quando sono stati lanciati i bombardamenti degli Stati Uniti e di Israele contro il complesso della guida suprema a Teheran. L'attacco è avvenuto pochi minuti dopo la sua uscita, evitando così di essere coinvolto direttamente nell'evento. Non ci sono altre informazioni sui danni o sulle conseguenze dell'attacco.

La nuova guida suprema dell'Iran Mojtaba Khamenei sarebbe sopravvissuta ai bombardamenti condotti da Stati Uniti e Israele contro il complesso della guida suprema a Teheran perché si trovava fuori dall'edificio pochi minuti prima dell'impatto dei missili. È quanto emerge da un audio trapelato citato dal quotidiano britannico The Telegraph, che ricostruisce per la prima volta nei dettagli l'attacco del 28 febbraio. Secondo la registrazione, attribuita a Mazaher Hosseini, responsabile del protocollo dell'ufficio della guida suprema, Mojtaba Khamenei era uscito "nel cortile per fare qualcosa" pochi istanti prima che missili balistici israeliani Blue Sparrow colpissero la residenza alle 9:32 ora locale. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Mojtaba Khamenei nuovo capo dell'Iran per caso: è sopravvissuto per pochi minuti all'attacco

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