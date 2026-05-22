Nuovo allenatore Napoli scatto Italiano | restano in piedi anche altre opzioni
Negli ultimi giorni, il nome di Vincenzo Italiano è salito tra i favoriti per la guida tecnica del Napoli nella stagione 20262027. Le trattative per il rinnovo o la sostituzione dell’attuale allenatore sono ancora in corso, e diverse opzioni rimangono sul tavolo. La situazione resta in evoluzione, con aggiornamenti continui sulla possibile scelta dello staff tecnico. Al momento, Italiano ha guadagnato terreno rispetto ad altri candidati, ma nessuna decisione definitiva è stata ancora presa.
Il borsino per l'allenatore del Napoli 20262027 è sempre in divenire. Nelle ultime ore a ‘scattare’ in avanti rispetto agli altri candidati alla panchina azzurra è stato Vincenzo Italiano. Con Sarri che tentenna e sembrerebbe più intenzionato ad accettare la corte dell'Atalanta del futuro ds. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
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