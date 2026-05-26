Nuovi tesori tornano a galla | a Faenza si scopre un' antica pergamena musicale di grande valore

Notizia in breve

A Faenza è stata ritrovata un'antica pergamena musicale, considerata di grande valore. La scoperta è avvenuta nella Biblioteca locale, che fa parte delle tredici più grandi della Regione Emilia-Romagna. La biblioteca conserva più di 550 mila documenti, tra cui questa pergamena che risale a tempi antichi. La pergamena è stata recuperata tra i beni conservati nel patrimonio storico della struttura. La scoperta è stata resa nota dalle autorità competenti.