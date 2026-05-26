Nuovi tesori tornano a galla | a Faenza emerge un' antica pergamena del compositore Guido D' Arezzo

Notizia in breve

A Faenza è stata ritrovata un’antica pergamena attribuita al compositore Guido D’Arezzo. La Biblioteca di Faenza, tra le più grandi della regione Emilia-Romagna con oltre 550 mila documenti, ha annunciato il ritrovamento. La pergamena risale a diversi secoli fa e rappresenta un pezzo di grande valore storico e culturale. La biblioteca non ha specificato ulteriori dettagli sul contenuto o sulle condizioni del documento.