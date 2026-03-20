Nell'inchiesta emergono dettagli su un medico cardiochirurgo accusato di aver fatto pressione sulle infermiere per nascondere informazioni sugli orari di un trapianto. Si riferisce a tentativi di influenzare il personale sanitario al fine di modificare o nascondere dati relativi a procedure chirurgiche. La vicenda riguarda specificamente le modalità di gestione delle informazioni durante un intervento di trapianto.

Il cardiochirurgo Guido Oppido avrebbe fatto pressioni sulle infermiere riguardo alla ricostruzione delle tempistiche del trapianto del “cuore bruciato”. È quanto avrebbe rilevato la procura di Napoli nel corso delle indagini di falso ideologico sul primario del Monaldi che ha operato il piccolo Domenico Caliendo e sulla seconda operatrice Emma Bergonzoni, nell’ambito dell’inchiesta sulla morte del piccolo. Le accuse di falso ideologico La procura di Napoli contesterebbe ai due medici le anomalie sui tempi riportati nel referto operatorio allegato alla cartella clinica, redatto il 25 dicembre, due giorni dopo il trapianto del “cuore bruciato“. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Cuore bruciato, nell'inchiesta emerge pressione del cardiochirurgo Guido Oppido per "nascondere la verità"

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