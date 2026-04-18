Guerra molto complessa Il Generale Fioravanti parla del Medio Oriente

Giovedì si è svolto a Palazzo Patrizi un incontro dedicato al ruolo dell’Italia nelle missioni internazionali, organizzato da Sena Civitas. Tra i presenti, il Generale Fioravanti ha descritto la situazione in Medio Oriente come molto complessa, offrendo un quadro della complessità degli attuali conflitti nella regione. L’evento ha visto un’ampia partecipazione di pubblico interessato alle questioni militari e internazionali.

Grande partecipazione giovedì a Palazzo Patrizi per l’incontro su ’Il ruolo dell’Italia nelle missioni internazionali’, promosso da Sena Civitas. Relatore d’eccezione, il Generale di Corpo d’Armata Maurizio Fioravanti, già comandante della Brigata ’Folgore’, che ha fatto il quadro delle 40 missioni internazionali italiane con oltre 8mila militari impegnati su stabilizzazione, peacekeeping, formazione e contrasto al terrorismo. I lavori, coordinati da Cristina Belvedere, giornalista de ’La Nazione’, sono stati introdotti da Renzo Traballesi di Sena Civitas e hanno visto la partecipazione del Generale Valentino Martone, amico personale di Fioravanti.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "Guerra molto complessa". Il Generale Fioravanti parla del Medio Oriente Notizie correlate Guerra in Medio Oriente e referendum: il confronto del 14La serata di sabato 14 marzo sarà dominata da un confronto diretto tra esperti di geopolitica e giuristi, in vista di decisioni cruciali per la... Il momento d’oro del Pakistan: dietro le quinte del grande negoziatore della guerra in Medio OrientePer capire cosa sta spingendo il Pakistan a mediare nella guerra in corso in Medio Oriente bisogna tornare al giugno 2025, quando Asim Munir, il capo...