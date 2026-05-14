L'assessore ai Trasporti del comune di Benevento ha dichiarato che il servizio di trasporto pubblico locale è assicurato nonostante le difficoltà attuali. In risposta, un rappresentante regionale ha affermato che il servizio è garantito e che la flotta è stata rinnovata, precisando che la responsabilità della gestione delle gare spetta alla Regione Campania. Le comunicazioni arrivano in un periodo di incertezza per il settore.

Replica dell’assessore Ambrosone: “Servizio garantito e flotta rinnovata, responsabilità della gara in capo alla Regione Campania”. “Sul trasporto pubblico locale è semplicemente assurdo che si attardino in lezioni, coloro che sono stati politicamente responsabili del disastro dell’ex Amts. Quando siamo arrivati, non era un bus ad essere in panne, ma l’intero sistema del Tpl e si rischiava il collasso totale. In un decennio, il servizio è stato sempre garantito e lo è ancora in questa delicata fase di transizione. Abbiamo completamente rinnovato la flotta, con quindici autobus di nuova generazione e a zero emissioni inquinanti. La situazione attuale, come è ampiamente noto, dipende dalla gara fatta dalla Regione, non certo dal Comune.🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - TPL a Benevento, Ambrosone: “Servizio garantito nonostante una fase complessa”

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