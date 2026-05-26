Nuovi cani avvelenati nel Vallo di Diano | scattano controlli e fototrappole

Notizia in breve

Nuovi casi di avvelenamento di cani sono stati segnalati tra San Gregorio Magno e Buccino. La Guardia Agroforestale Italiana ha individuato i cani colpiti e ha avviato controlli sul territorio. Sono state installate fototrappole per monitorare l’area e raccogliere eventuali prove. Le autorità stanno coordinando le indagini per identificare eventuali responsabili e prevenire ulteriori episodi.