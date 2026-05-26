Nuovi cani avvelenati nel Vallo di Diano | scattano controlli e fototrappole
Nuovi casi di avvelenamento di cani sono stati segnalati tra San Gregorio Magno e Buccino. La Guardia Agroforestale Italiana ha individuato i cani colpiti e ha avviato controlli sul territorio. Sono state installate fototrappole per monitorare l’area e raccogliere eventuali prove. Le autorità stanno coordinando le indagini per identificare eventuali responsabili e prevenire ulteriori episodi.
Nuovo presunto caso di avvelenamento di cani tra San Gregorio Magno e Buccino. A fare la scoperta è stata la Guardia Agroforestale Italiana, intervenuta sul posto con il personale coordinato dal dirigente Luigi Aliberti e dalla dirigente di zona Nicolina Pintozzi. Dopo il ritrovamento, gli. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
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