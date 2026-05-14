Furto in un' azienda edile nel Vallo di Diano | è caccia ai ladri

Nella notte, un furto è stato denunciato in un’azienda edile situata in Via Tempa Petrini, a Buonabitacolo, nel Vallo di Diano. I ladri hanno approfittato dell’oscurità e dell’isolamento della zona per entrare nell’azienda senza essere notati. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per effettuare i rilievi e avviare le indagini. Le forze dell’ordine stanno verificando eventuali telecamere di sorveglianza e testimonianze della zona.

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