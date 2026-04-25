Malore mentre raccoglie asparagi precipita in un dirupo | chi è la vittima nel Vallo di Diano

Oggi nel Vallo di Diano si è verificata una tragedia durante la raccolta di asparagi. Un uomo è precipitato in un dirupo tra le aree di Sassano e Teggiano, in provincia di Salerno, ed è deceduto a seguito dell’incidente. La vittima stava svolgendo attività di raccolta quando si è verificato il malore, che ha causato la caduta fatale. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per l’uomo non c’era più nulla da fare.

Uomo morto Teggiano oggi, tragedia durante la raccolta di asparagi. Un uomo morto a Teggiano oggi dopo una caduta in un dirupo in un’area montana tra Sassano e Teggiano, nel Vallo di Diano. La tragedia si è consumata nella mattinata, in una zona impervia che sovrasta la strada Pedemontana, dove il 52enne Raffaele De Paola aveva raggiunto insieme a un amico per raccogliere asparagi selvatici. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo sarebbe stato colto da un malore improvviso mentre si trovava lungo il pendio. Dopo essersi accasciato al suolo, avrebbe perso l’equilibrio precipitando nel vuoto. Un attimo che si è rivelato fatale e che ha trasformato una mattinata all’aria aperta in una tragedia.🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Malore mentre raccoglie asparagi, precipita in un dirupo: chi è la vittima nel Vallo di Diano Notizie correlate Cade nel dirupo mentre raccoglie asparagi: soccorso. Malore per la figlia che era con luiLastra a Signa (Firenze), 15 marzo 2026 – Paura nella giornata di domenica in una zona di campagna piuttosto impervia nel comune di Lastra a Signa. Cade in un dirupo mentre raccoglie asparagi: morto 52enne nel salernitanoUn uomo di 52 anni, originario di Teggiano, Raffaele De Paola, ha perso la vita dopo essere precipitato in un dirupo in un’area montana del Vallo di... Panoramica sull’argomento Si parla di: Impresa di Nadia Tepedino alla Maratona di Hannover: tempo record per l’atleta della Podistica Pollese. Dramma nel Vallo di Diano: malore fatale durante la raccolta di asparagiUn uomo di 57 anni ha perso la vita a causa di un malore improvviso tra Teggiano e Sassano mentre raccoglieva asparagi. Inutili i soccorsi sul posto ... infocilento.it Ha un malore mentre raccoglie asparagi: uomo cade nel vuoto e muoreTragedia nella mattinata di oggi nel Vallo di Diano, in provincia di Salerno, dove un uomo di 52 anni ha perso la vita dopo essere precipitato in un dirupo in un’area montana al confine tra Sassano e ... today.it