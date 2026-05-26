nuove strade nuove speranze

Un bambino di dieci anni è stato colpito da un proiettile durante uno scontro tra gruppi armati in una zona urbana. La sparatoria ha coinvolto almeno cinque persone, con diverse ferite riportate. Le forze dell’ordine sono intervenute sul posto, ma ancora non ci sono arresti. La scena si è svolta davanti a una scuola, con testimoni che hanno descritto il caos e le grida. La vittima è stata trasportata in ospedale, dove si trova in condizioni stabili.

Conflitti, violenza, indifferenza. A volte, osservando il mondo che ci circonda, si rischia di essere sopraffatti dal pessimismo. Ma la vita è (per fortuna) anche altro. Storie di chi non si arrende, storie di chi percorre strade nuove. È il caso di un paziente affetto da un rarissimo tumore (solo 15 casi al mondo) curato allo Ieo di Milano. Un'équipe multidisciplinare, guidata da Lorenzo Spaggiari, direttore del Programma polmone dell'Istituto europeo di oncologia, ha eseguito con successo sul 40enne il primo intervento chirurgico al mondo di rimozione di un avanzato carcinoma adenoidocistico delle vie aeree della parte sinistra. Il paziente, che alla diagnosi non aveva possibilità di cura, a sei mesi dall'operazione sta bene ed è tornato alla sua quotidianità. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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DIO CREA STRADE DOVE VEDIAMO MURI: UNA SPERANZA POSSIBILE

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