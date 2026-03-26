Trapianto del menisco | da Bari nuove speranze per gli sportivi

Un intervento di trapianto del menisco proveniente da donatore ha recentemente rappresentato una possibilità terapeutica per pazienti con lesioni gravi, in particolare tra gli sportivi e i giovani. La procedura mira a ripristinare la funzionalità dell'articolazione e a ridurre i tempi di recupero. La tecnica è stata applicata per la prima volta in una struttura sanitaria della regione.

Un trapianto del menisco da donatore apre nuove prospettive per il trattamento delle lesioni gravi, soprattutto nei pazienti giovani e negli atleti. A eseguire la procedura è stata l’unità operativa di Ortopedia del Policlinico di Bari, diretta da Giuseppe Solarino. La storia clinica della paziente . La paziente è una judoka professionista, con alle spalle una storia clinica complessa. L’atleta era infatti già stata sottoposta in passato alla ricostruzione del crociato anteriore e del legamento collaterale laterale, oltre a una meniscectomia totale, causa di dolore persistente e di un progressivo sovraccarico articolare del ginocchio. Il trapianto del menisco. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Trapianto del menisco: da Bari nuove speranze per gli sportivi Articoli correlati Al Policlinico di Bari eseguito un trapianto di menisco da donatore: "Prima volta al Sud"L'operazione ha riguardato una giovane judoka professionista, con una storia clinica complessa, già contrassegnata da precedenti interventi Un... Leggi anche: Gli esperti mettono il focus sulla boxe: nuove linee guida per gli sportivi diabetici Una selezione di notizie su Trapianto del menisco da Bari nuove... Al Policlinico di Bari il primo trapianto di menisco da donatore. Vi spieghiamo quando è possibileL’intervento eseguito dai chirurghi ortopedici Danilo Cassano e Lorenzo Moretti (unità operativa diretta da Giuseppe Solarino) su una pazienta judoka ... bari.repubblica.it Al Policlinico di Bari eseguito un trapianto di menisco da donatore: è la prima volta al sudRealizzato su una judoka professionista, il trapianto meniscale rappresenta una procedura altamente specialistica ... lagazzettadelmezzogiorno.it