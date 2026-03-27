L'Organizzazione mondiale della sanità definisce l'obesità come una vera e propria epidemia, o meglio una pandemia, a causa della diffusione su scala globale. I dati ufficiali indicano un incremento costante dei casi di obesità in tutto il mondo, portando a un aumento delle complicanze di salute correlate. Le ricerche e i trattamenti recenti cercano di affrontare questa emergenza crescente.

Una vera “epidemia”: così l’Organizzazione mondiale della Sanità definisce l’obesità, parlando persino di “pandemia”, dal momento che il fenomeno ha assunto dimensioni globali. I dati parlano chiaro: in Italia circa 6 milioni di abitanti sono colpiti da obesità. Si tratta del 12% di tutti gli abitanti, compresi i bambini, tra i quali il fenomeno è in aumento. L’Italia, però, è stato il primo Paese al mondo a introdurre una legge che inquadra l’obesità come malattia cronica e sottolinea l’importanza di un approccio nuovo, multidisciplinare, che tenga in considerazione le ricadute in termini di salute fisica e mentale. Proprio alla luce di queste evidenze, aumenta la necessità di interventi sempre più accurati e multidisciplinari. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Obesità in aumento, perché non aspettare. Le speranze dalle nuove ricerche e trattamenti

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