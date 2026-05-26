Nuove piscine nel parco di Portofino via libera dal consiglio regionale
Il consiglio regionale ha approvato con 16 voti favorevoli, 4 contrari e 6 astensioni una modifica al Piano del Parco di Portofino. La decisione riguarda l'autorizzazione alla costruzione di nuove piscine nel parco. La seduta si è svolta martedì 26 maggio 2026. La proposta di deliberazione 23 modifica il regolamento e la variante al piano vigente. Nessun altro dettaglio sui soggetti coinvolti o sulle modalità di realizzazione è stato fornito.
Con 16 voti a favore (maggioranza), 4 contrari (Avs, Mov5Stelle e Andrea Orlando Presidente) e 6 astenuti (Pd) il consiglio regionale, nella seduta di martedì 26 maggio 2026, ha approvato la proposta di deliberazione 23 'approvazione della variante al Piano del Parco e al regolamento per la. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
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