Nuove piscine nel parco di Portofino via libera dal consiglio regionale

Notizia in breve

Il consiglio regionale ha approvato con 16 voti favorevoli, 4 contrari e 6 astensioni una modifica al Piano del Parco di Portofino. La decisione riguarda l'autorizzazione alla costruzione di nuove piscine nel parco. La seduta si è svolta martedì 26 maggio 2026. La proposta di deliberazione 23 modifica il regolamento e la variante al piano vigente. Nessun altro dettaglio sui soggetti coinvolti o sulle modalità di realizzazione è stato fornito.