Parco di Portofino | il Consiglio di Stato impone gli 11 comuni

Il Consiglio di Stato ha deciso di imporre la gestione del Parco di Portofino a undici comuni, respingendo la proposta avanzata dalla Regione Liguria. La decisione è stata motivata da valutazioni tecniche che hanno evidenziato incompatibilità tra le proposte regionali e le normative vigenti. I giudici hanno analizzato le caratteristiche del territorio e i limiti imposti dagli strumenti di pianificazione, portando alla conclusione che l’amministrazione regionale non aveva rispettato alcuni parametri fondamentali.

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? Punti chiave Perché la proposta della Regione Liguria è stata respinta dai giudici?. Quali dati tecnici hanno costretto il Consiglio di Stato a intervenire?. Chi sono le associazioni che hanno vinto la battaglia legale?. Come cambierà la gestione dei 5300 ettari dopo questa sentenza?.? In Breve Piano Ispra 2017 prevede oltre 5300 ettari tra undici comuni coinvolti.. Ricorso presentato da Amici del Monte di Portofino, Lipu, Legambiente e WWF.. Avvocati Daniele Granara, Riccardo Lertora e Susanna Schivo hanno gestito la causa.. Accordo 2023 tra Pichetto Fratin e Toti prevedeva invece solo tre comuni.. Il Consiglio di Stato ha stabilito oggi che il futuro Parco Nazionale di Portofino dovrà includere undici comuni, vincolando le decisioni di Ministero dell’Ambiente e Regione Liguria al rispetto dei dati tecnici e scientifici già esistenti.🔗 Leggi su Ameve.eu ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Bari, ricorso contro la gara per il Parco della Giustizia: udienza al Consiglio di StatoÈ stato discusso ieri in udienza al Consiglio di Stato il ricorso da parte dell’Agenzia del Demanio contro la sentenza del Tar Puglia che aveva, di... Il progetto del Parco della Giustizia di Bari è legittimo. Il Consiglio di Stato respinge il ricorso degli ambientalistiIl progetto del Parco della Giustizia di Bari nelle ex caserme militari dismesse Milano e Capozzi, nel quartiere Carrassi, finanziato con circa 400... Temi più discussi: Parco di Portofino, il commento di Granara e Delpino; Parco di Portofino, il Consiglio di Stato ferma il parco-francobollo, bocciata la riduzione a tre Comuni -; Il Consiglio di Stato boccia la riduzione del Parco nazionale di Portofino; Parco di Portofino, Consiglio di Stato boccia il ricorso di Regione Liguria: stop definitivo ai confini ristretti. Parco di Portofino, la Regione insiste sui tre Comuni: Il ministero chiuda l’iter senza altri indugi x.com Parco di Portofino, Consiglio di Stato boccia il ricorso di Regione Liguria: stop definitivo ai confini ristrettiParco di Portofino, Consiglio di Stato boccia il ricorso di Regione Liguria: stop definitivo ai confini ristretti ... msn.com Il Consiglio di Stato boccia la riduzione del Parco nazionale di PortofinoUna vera bomba che paradossalmente è stata innescata dalla stessa Regione, uscita pesantemente sconfitta in sede giudiziaria. Il ricorso che ha portato alla ... ilsecoloxix.it