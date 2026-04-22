Il via libera del Consiglio regionale Dal turismo alla produzione di energia Seconda vita per 700 mulini storici

Il Consiglio regionale ha approvato ieri una legge che riguarda oltre 700 mulini storici presenti in Lombardia. La normativa si concentra sulla valorizzazione e il recupero di questi edifici, con particolare attenzione alle attività legate al turismo e alla produzione di energia. La decisione è stata presa con un voto bipartisan, segnando un passo importante per il patrimonio storico della regione.

Valorizzare e recuperare il patrimonio costituito dagli oltre 700 mulini presenti in Lombardia. È questo l’obiettivo della legge approvata ieri dal Consiglio regionale con voto bipartisan. Il provvedimento prevede più azioni e punta a realizzare più obiettivi: in una prima fase si procederà ad un censimento dei mulini perché il loro numero – 700 come detto, situati soprattutto in riva a corsi d’acqua navigabili – potrebbe essere sottostimato, quindi la loro risistemazione, là dove necessaria, il loro inserimento in percorsi turistici con la creazione di una rete regionale con marchio di riconoscimento ad hoc e la loro rifunzionalizzazione, là dove possibile, valutando anche il loro utilizzo per la produzione di energia, magari all’interno delle comunità energetiche.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il via libera del Consiglio regionale. Dal turismo alla produzione di energia. Seconda vita per 700 mulini storici The Hidden Success Habits of Billionaires and Champions in 3 Hours Notizie correlate Lombardia: 700 mulini storici tornano a produrre energia pulitaIl Consiglio regionale della Lombardia ha dato il via libera oggi a una normativa che mira a recuperare e valorizzare oltre 700 mulini storici sparsi... Consiglio regionale Calabria: via libera alla legge sui sottosegretariLa norma, presentata dai consiglieri Caputo e Polimeni, modifica diverse norme introducendo fino a due sottosegretari. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: La direttiva anticorruzione è legge: via libera del Consiglio Ue al testo che obbliga a punire l'abuso d'ufficio; Ex Colonia Murri, via libera del consiglio ma la Lega invita alla prudenza: I giochi non sono ancora chiusi; Legge sul governo del territorio, via libera del Consiglio delle Marche; Via libera della Giunta al Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali. Il via libera del Consiglio regionale. Dal turismo alla produzione di energia. Seconda vita per 700 mulini storiciSì alla legge per ristrutturarli, rimetterli in funzione e inserirli in percorsi ad hoc e comunità energetiche. Prevista l’istituzione di una settimana dedicata. Pd critico per il no ad un ordine del ... ilgiorno.it Via libera del Consiglio Ue alla nuova normativa sulla corruzioneBRUXELLES - Il Consiglio Ue ha dato il via libera definitivo a una nuova normativa Ue che armonizza la definizione di corruzione tra gli Stati membri e stabilisce un livello comune di sanzioni ... ilmessaggero.it Consiglio di Stato cinese: linee guida sulle priorità per lo sviluppo del settore servizi In Cina, il settore dei servizi abbraccia un'ampia gamma di comparti. Recentemente, il Consiglio di Stato ha pubblicato le "Linee guida sulla promozione dell'ampliamento dell facebook Alla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni @GiorgiaMeloni, al Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale @Antonio_Tajani, al Ministro dell’Interno @Viminale, alle autorità competenti della Repubblica Italiana, @Palazzo_Chigi @ItalyM x.com