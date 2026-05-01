Caso Rocchi nuove intercettazioni | spunta un dirigente dell’Inter

Nuove intercettazioni emergono nell’ambito dell’inchiesta milanese sulla gestione arbitrale, coinvolgendo anche un dirigente dell’Inter. L’indagine della Procura si concentra su Gianluca Rocchi e Andrea Gervasoni, con ulteriori dettagli che si aggiungono alle indagini in corso. Le conversazioni e i documenti raccolti forniscono elementi che approfondiscono le attività legate alla gestione degli arbitri e alle decisioni prese negli incontri recenti.

L’inchiesta della Procura di Milano sulla gestione arbitrale si arricchisce di nuovi elementi legati a Gianluca Rocchi e Andrea Gervasoni. Al centro degli accertamenti ci sono presunti condizionamenti nelle designazioni e pressioni sul centro VAR di Lissone. Il pubblico ministero Maurizio Ascione, con il supporto della Guardia di Finanza, ha approfondito l’analisi sull’operato di Gianluca Rocchi, ex designatore della CAN di Serie A e B. Rocchi, che ha scelto l’autosospensione lasciando l’incarico ad interim a Dino Tommasi, risulta indagato per concorso in frode sportiva. L’attività degli inquirenti si è concentrata sulla verifica di possibili interferenze nelle scelte dei direttori di gara e sulla gestione degli episodi analizzati al monitor.🔗 Leggi su Sportface.it

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