Il Delitto di Garlasco torna ancora una volta al centro dell’attenzione mediatica. A quasi vent’anni dall’omicidio di Chiara Poggi, la nuova inchiesta riaperta dalla Procura di Pavia sta facendo emergere nuovi dettagli, intercettazioni e tensioni sempre più forti tra le parti coinvolte. Nelle ultime ore sono finite sotto i riflettori alcune conversazioni attribuite ad Andrea Sempio, già indagato in passato e ora nuovamente coinvolto negli approfondimenti investigativi sul caso. Le sue parole, riportate da diverse testate come Oggi, mostrano un clima di forte sfiducia nei confronti della magistratura. Secondo quanto emerso dagli atti della nuova indagine, Andrea Sempio avrebbe pronunciato frasi molto dure nei confronti dei magistrati della Procura di Pavia durante alcune conversazioni private risalenti al marzo 2025. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Andrea Sempio, le nuove intercettazioni: “Magistrati corrotti”

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Andrea Sempio, nuove intercettazioni sul caso Garlasco - Storie italiane 12/05/2026

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