Nuove Indicazioni Licei | parte la consultazione di associazioni genitori studenti organizzazioni sindacali Per le scuole Questionario dal 23 aprile al 31 maggio NOTA

Dal 23 aprile al 31 maggio, associazioni, genitori, studenti e organizzazioni sindacali sono invitati a partecipare alla consultazione sulle nuove Indicazioni Nazionali per i Licei. Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha reso disponibili le schede di lettura relative alle modifiche proposte, che riguardano le linee guida per l'organizzazione e i contenuti degli indirizzi liceali. La consultazione prevede la compilazione di un questionario online.