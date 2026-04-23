Nuove Indicazioni Licei | parte la consultazione di associazioni genitori studenti organizzazioni sindacali Per le scuole Questionario dal 23 aprile al 31 maggio NOTA con QESTIONARIO

È partita la consultazione pubblica sulle nuove Indicazioni Nazionali per i Licei, coinvolgendo associazioni, genitori, studenti e organizzazioni sindacali. La raccolta delle opinioni si svolge tramite un questionario accessibile dal 23 aprile al 31 maggio. Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha reso disponibili le schede di lettura delle nuove indicazioni, invitando gli interessati a esprimere il proprio parere.

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha messo a disposizione le schede di lettura delle nuove Indicazioni Nazionali per i Licei. Si apre adesso la fase di consultazione con il mondo della scuola. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Notizie correlate Nuove Indicazioni Licei: parte la consultazione di associazioni, genitori, studenti, organizzazioni sindacali. Per le scuole Questionario dal 23 aprile al 31 maggio. NOTAIl Ministero dell'Istruzione e del Merito ha messo a disposizione le schede di lettura delle nuove Indicazioni Nazionali per i Licei. Antincendio nelle scuole, nuove scadenze e obblighi: le indicazioni del MIM dal decreto del 31 marzoIl Ministero dell’Istruzione e del Merito ha trasmesso alle istituzioni scolastiche una nota datata 22 aprile 2026 per richiamare l’attenzione sul... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Nuove indicazioni nazionali Licei: via Geostoria, intelligenza artificiale curricolare, cambio didattica per STEM, educazione al rispetto. Ecco le linee guida. TESTO; Nuove indicazioni per i licei: addio alla geostoria e ai Promessi Sposi al biennio, focus sull'AI. Il testo del ministero; Indicazioni Nazionali licei: storia e geografia due materie a parte con un solo docente, 99 ore l'anno; Nuove Indicazioni nazionali per i Licei. Nuove indicazioni, Licei classici: come cambia l’insegnamento dei latino. Lettura di testi drammatici e teatrali. Si comprendono meglio le dinamiche linguisticheIl Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato il testo delle nuove Indicazioni nazionali per i licei, aprendo una fase di consultazione che coinvolgerà scuole e comunità accademica. Tra gli ... orizzontescuola.it Nuove Indicazioni Licei: parte la consultazione di associazioni, genitori, studenti, organizzazioni sindacali. Per le scuole Questionario dal 23 aprile al 31 maggio. NOTAIl Ministero dell'Istruzione e del Merito ha messo a disposizione le schede di lettura delle nuove Indicazioni Nazionali per i Licei. Si apre adesso la fase di consultazione con il mondo della scuola. orizzontescuola.it Pubblicata la bozza delle nuove Indicazioni nazionali per i Licei: consultazione aperta fino al 2027. - facebook.com facebook Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha messo a disposizione le schede di lettura delle nuove Indicazioni Nazionali per i Licei. Si apre adesso la fase di consultazione con il mondo della scuola. x.com