Nuove indagini sulla morte di Roberta Bertacchi trovata impiccata alla sciarpa da stadio Il Gip | Incompletezza investigativa

Nuove indagini sono state avviate sulla morte di una donna di 26 anni trovata impiccata alla sciarpa da stadio sul balcone della sua casa. Il giudice ha contestato l’incompletezza delle verifiche finora condotte. La donna, originaria di Ruffano, è deceduta nella periferia di Casarano la mattina del 6 gennaio 2024. Le autorità hanno deciso di approfondire i fatti e riaprire le indagini.

Ci saranno nuove indagini per la morte di Roberta Bertacchi, la giovane di 26 anni, originaria di Ruffano, trovata impiccata sul balcone della sua abitazione, alla periferia di Casarano, la mattina del 6 gennaio 2024. A disporle il gip del tribunale di Lecce, Francesco Valente, nella nuova inchiesta che vede l’ex fidanzato, Davide Falcone (finito sotto processo per maltrattamenti nei giorni scorsi), indagato per istigazione al suicidio e per il quale la pm Rosaria Petrolo aveva chiesto, da tempo, l’archiviazione. Saranno richiesti una consulenza tecnica sui file audio e video nelle ore tra le 2 e le 4 del 6 gennaio; la ricerca e la... 🔗 Leggi su Open.online

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Nuove indagini sulla morte Roberta Bertacchi: Dubbi sul suicidio

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