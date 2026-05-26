Nuova stagione degli Aperitivi Scientifici al Giardino La Nunziatina
Al Giardino La Nunziatina di Pisa torna la stagione degli Aperitivi Scientifici, organizzata dalla Commissione Divulgazione del Dipartimento di Farmacia dell’Università. Dopo il successo della prima edizione, gli eventi riprendono con incontri che combinano approfondimenti scientifici e momenti di convivialità. La rassegna si svolge nel giardino, coinvolgendo il pubblico in discussioni su temi di attualità e ricerca.
Dopo il grande successo della prima edizione, al Giardino La Nunziatina di Pisa tornano gli aperitivi scientifici organizzati dalla Commissione Divulgazione del Dipartimento di Farmacia dell’Università di Pisa. Un’iniziativa pensata per continuare a condividere la scienza in modo coinvolgente e. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
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