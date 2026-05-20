BeeRiver al Giardino La Nunziatina

Venerdì 22 e sabato 23 maggio 2026 si svolgerà al Giardino La Nunziatina a Pisa il BeeRiver, evento dedicato alla birra artigianale. La manifestazione si svolgerà in un’area centrale della città, coinvolgendo numerosi espositori e produttori del settore. Durante le due giornate saranno presentate diverse varietà di birra, con degustazioni e iniziative legate alla cultura della birra artigianale. L’evento si propone di mettere in evidenza le varietà e le tecniche di produzione di questo comparto in crescita.

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