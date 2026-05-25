Nel giardino della Nunziatina torna ' Scrittori in Borgo' la rassegna letteraria della libreria Ghibellina
Nel giardino della Nunziatina si svolge nuovamente la rassegna letteraria ‘Scrittori in Borgo’, arrivata alla tredicesima edizione. La manifestazione, organizzata dalla libreria Ghibellina con il sostegno di uno sponsor, prevede incontri settimanali durante i mesi di giugno e luglio alle 19:00. Gli eventi si tengono nel giardino La.
La rassegna ‘Scrittori in Borgo’, giunta alla sua tredicesima edizione e organizzata dalla Libreria Ghibellina con il supporto dello sponsor PharmaNutra, torna anche nel 2026 con un calendario fitto di incontri settimanali tra giugno e luglio, sempre alle ore 19:00 presso il giardino La. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
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