Il Cremlino ha annunciato l’avvio di una nuova campagna di attacchi contro Kyiv, aumentando la pressione sulla capitale ucraina. La Russia ha dichiarato di voler condurre attacchi sistematici, senza specificare date o modalità. La notizia arriva dopo settimane di tensione crescente tra i due paesi. Non ci sono ancora dettagli sui bersagli o sulle modalità dell’offensiva. La situazione rimane tesa, con il rischio di escalation nel conflitto in corso.

La Russia alza ulteriormente il livello dello scontro con l’Ucraina e minaccia una nuova campagna di attacchi sistematici contro Kyiv. Dopo uno dei bombardamenti più pesanti sulla capitale ucraina dall’inizio della guerra, il Cremlino ha annunciato l’intenzione di colpire obiettivi legati alle forze armate ucraine e ai cosiddetti “centri decisionali”, invitando al tempo stesso diplomatici e cittadini stranieri a lasciare la città. Una mossa che Kyiv interpreta come un tentativo di intimidazione politica e psicologica, mentre proseguono gli attacchi reciproci su infrastrutture e centri urbani. Secondo il ministero degli Esteri russo, il ministro Sergei Lavrov avrebbe informato il segretario di Stato statunitense Marco Rubio dell’avvio di “attacchi sistematici” contro strutture utilizzate dalle forze armate ucraine nella capitale. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Nuova offensiva in Ucraina. Così il Cremlino alza la pressione su Kyiv

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Putin's Trojan horse in Donbas: new repression wave of Russian National Guard in occupied soils

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