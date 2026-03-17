Il presidente dell’Ucraina si trova nel Regno Unito per una visita ufficiale, mentre il Cremlino conferma che l’offensiva militare prosegue in tutte le direzioni. Questa visita si inserisce in un quadro di tensione ormai consolidato tra le parti coinvolte nel conflitto. Non sono stati annunciati accordi o dichiarazioni ufficiali riguardanti la situazione sul campo.

L’altro fronte di guerra, l’Ucraina. Il presidente Zelensky è in visita nel Regno Unito. Il Cremlino ribadisce, l’offensiva continua in tutte le direzioni. Servizio di Vito D’Ettorre TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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Ucraina, Zelensky da Starmer. Cremlino: offensiva continua

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