Nuova location per il Coca-Cola Pizza Village | edizione 2026 sul Lungomare di Pozzuoli

Il Coca-Cola Pizza Village 2026 si terrà dal 7 al 12 luglio sul Lungomare Pertini di Pozzuoli. La manifestazione dedicata alla pizza napoletana cambia sede e torna sul mare, nel litorale flegreo. La nuova location si trova in una zona affacciata sul mare, sostituendo le precedenti sedi. L’evento si svolgerà per sei giorni nel periodo estivo.

Il Coca-Cola Pizza Village 2026 cambia scenario e torna sul mare. La nuova edizione della grande festa dedicata alla pizza napoletana si svolgerà infatti a Pozzuoli, nella nuova location del Lungomare Pertini affacciato sul litorale flegreo, dal 7 al 12 luglio 2026."Una scelta - si legge in una. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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Coca-Cola Pizza Village 2026 torna sul mare: nuova location a PozzuoliL'edizione 2026 del Coca-Cola Pizza Village si svolgerà sul lungomare flegreo a Pozzuoli.

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