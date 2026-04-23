Il Pizza Village 2026 lascia Napoli e cambia location | si farà sul Lungomare di Pozzuoli

Il Coca Cola Pizza Village 2026 si svolgerà dal 7 al 12 luglio e quest'anno cambia sede, spostandosi dal quartiere della Mostra d'Oltremare di Napoli al Lungomare Pertini di Pozzuoli. La manifestazione dedicata alla pizza si terrà dunque in una nuova location, sempre nella provincia napoletana, con l’obiettivo di offrire un’esperienza diversa ai visitatori. La scelta di questa nuova posizione è stata annunciata dagli organizzatori.

Il Coca Cola Pizza Village 2026, in programma dal 7 al 12 luglio, si trasferisce dalla Mostra d'Oltremare di Napoli al Lungomare Pertini di Pozzuoli, nella provincia partenopea.🔗 Leggi su Fanpage.it

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