La nuova Lancia Gamma è prevista per l’estate del 2026 e sarà il modello di punta del marchio. Si tratta del secondo veicolo lanciato dopo la recente presentazione della Lancia Ypsilon, evidenziando l’intenzione di rinnovare la gamma. La vettura si distingue come la futura ammiraglia, pronta a entrare sul mercato con caratteristiche che saranno svelate nelle prossime settimane.

La nuova Lancia Gamma sarà la futura ammiraglia del marchio e rappresenta il secondo modello del rilancio di Lancia dopo la nuova Lancia Ypsilon. Ecco cosa si sa oggi su aspetto definitivo e presentazione. Quando verrà presentata. Il debutto ufficiale è previsto nel 2026, molto probabilmente nella prima metà dell’anno (primavera) o al massimo in estate.. La produzione inizierà nello stabilimento di Melfi.. L’auto dovrebbe arrivare sul mercato tra fine 2026 e inizio 2027 dopo la presentazione.. Come sarà l’aspetto (in base alle informazioni ufficiali). Il design non è ancora stato mostrato definitivamente, ma Lancia ha già indicato chiaramente la direzione stilistica. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

© Ilgiornaledigitale.it - Nuova Lancia Gamma 2026: ecco come sarà. Arriva in estate

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