È stata presentata la nuova Lancia Gamma, che arriverà nel 2026 come l’ammiraglia del marchio. Si tratta del secondo modello in fase di rilancio, dopo la recente Lancia Ypsilon. La vettura è stata mostrata con il suo aspetto definitivo, con dettagli sui motori e foto ufficiali. La gamma rappresenta il passo successivo del marchio nel settore delle vetture di lusso.

La nuova Lancia Gamma sarà la futura ammiraglia del marchio e rappresenta il secondo modello del rilancio di Lancia dopo la nuova Lancia Ypsilon. Ecco cosa si sa oggi su aspetto definitivo e presentazione. Quando verrà presentata. Il debutto ufficiale è previsto nel 2026, molto probabilmente nella prima metà dell’anno (primavera) o al massimo in estate.. La produzione inizierà nello stabilimento di Melfi.. L’auto dovrebbe arrivare sul mercato tra fine 2026 e inizio 2027 dopo la presentazione.. Come sarà l’aspetto (in base alle informazioni ufficiali). Il design non è ancora stato mostrato definitivamente, ma Lancia ha già indicato chiaramente la direzione stilistica. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

© Ilgiornaledigitale.it - Nuova Lancia Gamma 2026: motori, foto ed aspetto definitivo

Nuova Lancia Gamma, la vedremo già entro l’estate 2026?Ecco come sarà la nuova Lancia Gamma e cosa si aspetta per il periodo attorno al 2028 (dato che il lancio è programmato prima, nel 2026): Che cos’è...

Nuova Dacia Sandero, la gamma motori aggiornata: c'è anche GPLMotori più potenti ed efficienti e una strategia chiara: la nuova Dacia Sandero rilancia la sua sfida nel segmento B puntando sulla concretezza La...

Nuova Lancia Gamma 2026 Il Ritorno che Nessuno Si Aspettava! Lusso Italiano 100%

Approfondimenti e contenuti su Nuova Lancia Gamma.

Temi più discussi: Nuova Lancia Gamma, arriva la gemella della DS n. 7: linee morbide e tanta eleganza; La mitica Lancia Gamma è pronta a tornare. Sarà un Suv coupé e arriverà quest'anno. Le foto camuffata; Nuova Lancia Gamma 2026: prime foto del crossover italiano; Nuova Lancia Gamma 2026: design, motori e prezzo del SUV del rilancio. Ecco cosa sappiamo.

Nuova Lancia Gamma 2026: prime foto del crossover italianoLa nuova Lancia Gamma si mostra nei test: foto spia pubblicate dal sito Carscoops. Il rilancio di Lancia passa da un nome che appartiene alla storia del ... affaritaliani.it

Nuove Lancia Gamma, Delta e futuro crossover: facciamo il punto a marzo 2026A marzo 2026 il futuro di Lancia è ancora in parte avvolto nel mistero. Dopo il debutto di nuova Ypsilon nel 2024, adesso tutti gli occhi sono puntati sulla futura top di gamma del marchio premium di ... motorisumotori.it

Nuova Lancia Gamma: sarà l’ennesima copia francese o il vero rilancio del marchio - facebook.com facebook

I primi prototipi della nuova #Lancia #Gamma 2027 avvistati in strada: SUV di 4,65 metri su piattaforma STLA Medium, motori elettrici e ibridi plug-in, prezzo atteso intorno ai 40.000 €. motorionline.com/lancia-gamma-2… #Motorionline #LanciaGamma x.com