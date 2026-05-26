Ferrari Luce svelata la prima elettrica di Maranello | 1000 cavalli design rivoluzionario e un debutto da show a Roma

Da vanityfair.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

È stata presentata a Roma la prima vettura elettrica di Ferrari, chiamata Luce. La supercar offre 1000 cavalli di potenza, ha un’autonomia di 530 chilometri e può ospitare cinque persone. È dotata di quattro motori elettrici e presenta un design innovativo. La presentazione ha attirato attenzione con un evento dal vivo.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Ed eccola qui, scultorea come la Vela di Calatrava, scenografico palcoscenico romano dell’attesissima world premiere. A Roma perché proprio qui il 25 maggio, giorno del lancio di Ferrari Luce, ma del 1947, nel Gran Premio di Roma sul circuito delle terme di Caracalla, la Ferrari 125 S ottenne la prima vittoria ufficiale che diede il via alla storia leggendaria del marchio. Un fil rouge tra due giornate memorabili. Perché Ferrari Luce è l’inizio di un'altra era. «Con la nostra prima elettrica ridefiniamo ancora una volta i limiti del possibile. Oggi non presentiamo soltanto una nuova vettura, ma inauguriamo un capitolo che trasforma la nostra visione in realtà, rafforzando la tradizione Ferrari di anticipare e plasmare il futuro. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

ferrari luce svelata la prima elettrica di maranello 1000 cavalli design rivoluzionario e un debutto da show a roma
© Vanityfair.it - Ferrari Luce, svelata la prima elettrica di Maranello: 1000 cavalli, design rivoluzionario e un debutto da show a Roma
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

FERRARI LUCE: gli interni della prima ELETTRICA svelati nel tempio del design di Jonathan IVE

Video FERRARI LUCE: gli interni della prima ELETTRICA svelati nel tempio del design di Jonathan IVE

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Svelata a Roma “Ferrari Luce”, la prima auto elettrica della casa di Maranello

Leggi anche: Ferrari Luce, oggi viene svelata la prima auto elettrica di Maranello. Cosa sappiamo

Temi più discussi: Ferrari entra nell’era elettrica con la Luce. Ma lo fa a modo suo; Ferrari Luce: la prima elettrica di Maranello è stata svelata a Roma. Le foto, il prezzo e le caratteristiche; La prima Ferrari elettrica (FERRARI LUCE) sarà svelata lunedì 25 maggio alle 22:10; Svelata la Ferrari Luce, 1.050 cavalli elettrici e un design sconvolgente /FOTO E VIDEO.

ferrari luce ferrari luce svelata laFerrari Luce, svelata la prima elettrica di Maranello: 1000 cavalli, design rivoluzionario e un debutto da show a RomaLa supercar da 530 km di autonomia ha cinque posti, quattro motori elettrici e un design firmato dal team creativo di Apple ... vanityfair.it

ferrari luce ferrari luce svelata laSvelata Ferrari Luce, la prima elettrica di Maranello che costa 550mila euro: il titolo crolla in BorsaLa Ferrari Luce rappresenta una pietra miliare assoluta per la casa di Maranello: è la prima Ferrari 100% elettrica della storia. Un gioiello svelato ufficialmente a Roma e che segna l'inizio di una n ... fanpage.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web