È stata presentata a Roma la prima vettura elettrica di Ferrari, chiamata Luce. La supercar offre 1000 cavalli di potenza, ha un’autonomia di 530 chilometri e può ospitare cinque persone. È dotata di quattro motori elettrici e presenta un design innovativo. La presentazione ha attirato attenzione con un evento dal vivo.

Ed eccola qui, scultorea come la Vela di Calatrava, scenografico palcoscenico romano dell’attesissima world premiere. A Roma perché proprio qui il 25 maggio, giorno del lancio di Ferrari Luce, ma del 1947, nel Gran Premio di Roma sul circuito delle terme di Caracalla, la Ferrari 125 S ottenne la prima vittoria ufficiale che diede il via alla storia leggendaria del marchio. Un fil rouge tra due giornate memorabili. Perché Ferrari Luce è l’inizio di un'altra era. «Con la nostra prima elettrica ridefiniamo ancora una volta i limiti del possibile. Oggi non presentiamo soltanto una nuova vettura, ma inauguriamo un capitolo che trasforma la nostra visione in realtà, rafforzando la tradizione Ferrari di anticipare e plasmare il futuro. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Ferrari Luce, svelata la prima elettrica di Maranello: 1000 cavalli, design rivoluzionario e un debutto da show a Roma

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FERRARI LUCE: gli interni della prima ELETTRICA svelati nel tempio del design di Jonathan IVE

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