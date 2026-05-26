Ieri mattina, al Quirinale, è stata mostrata la Ferrari Luce al presidente della Repubblica durante un incontro ufficiale. La vettura rappresenta il primo modello della casa di Maranello a essere completamente elettrico. La presentazione è avvenuta nel corso di una cerimonia formale, alla presenza di rappresentanti dell’azienda e delle autorità istituzionali. La Ferrari Luce è stata fotografata mentre veniva esposta nel salone del palazzo.

È stata presentata ieri mattina al presidente della Repubblica Sergio Mattarella, nel corso di un incontro ufficiale al Palazzo del Quirinale, la nuova Ferrari Luce, il primo modello della casa di Maranello ad alimentazione completamente elettrica. La vettura rappresenta uno dei progetti più innovativi e simbolici per il marchio del Cavallino Rampante, impegnato nella sfida della transizione tecnologica ed energetica nel settore dell’automotive di lusso e ad alte prestazioni. Ad accompagnare la presentazione al Capo dello Stato erano presenti i vertici di Ferrari Spa: il presidente John Elkann, il vicepresidente Piero Ferrari e l’amministratore delegato Benedetto Vigna. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Mattarella svela la Ferrari ‘Luce’ al Quirinale: ecco la prima auto elettrica del Cavallino – Le foto

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