Oggi Ferrari lancia Luce la sua prima supercar completamente elettrica | arriva a 310 km h

Notizia in breve

Oggi Ferrari ha presentato Luce, la sua prima supercar totalmente elettrica. La vettura raggiunge una velocità massima di 310 kmh. È il primo modello della casa di Maranello realizzato senza motore a combustione interna. La presentazione è avvenuta in occasione di un evento dedicato, senza ulteriori dettagli sulla produzione o disponibilità sul mercato.