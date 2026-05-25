Oggi Ferrari lancia Luce la sua prima supercar completamente elettrica | arriva a 310 km h
Oggi Ferrari ha presentato Luce, la sua prima supercar totalmente elettrica. La vettura raggiunge una velocità massima di 310 kmh. È il primo modello della casa di Maranello realizzato senza motore a combustione interna. La presentazione è avvenuta in occasione di un evento dedicato, senza ulteriori dettagli sulla produzione o disponibilità sul mercato.
Ferrari si prepara al lancio di Ferrari Luce, il primo modello completamente elettrico prodotto dalla casa di Maranello. Interessante la campagna social: Ferrari ha investito negli ultimi mesi con una larga campagna tra stampa e social. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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