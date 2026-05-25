Ferrari ha presentato il modello elettrico chiamato Ferrari Luce. La vettura rappresenta uno sviluppo nel settore delle automobili sportive elettriche del marchio. Sono state pubblicate diverse immagini che mostrano il design e le caratteristiche del veicolo. Non sono stati forniti dettagli tecnici o specifiche sulla produzione e la disponibilità sul mercato. La presentazione si concentra sulle immagini del modello, senza ulteriori informazioni sui tempi di lancio o sui piani commerciali.

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© Ilfattoquotidiano.it - Ferrari Luce, la scommessa elettrica che cambia il volto del Cavallino – FOTO

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Ferrari LUCE: ecco gli INTERNI della prima Elettrica di Maranello

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