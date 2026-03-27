L’Inter ha deciso di presentare una nuova proposta contrattuale al portiere svizzero, con una decisione finale prevista per giugno. La società ha modificato l’offerta precedente, e ora attende una risposta definitiva dal giocatore, che dovrà valutare se accettare o meno l’accordo. La situazione rimane in sospeso fino alla comunicazione ufficiale.

Inter News 24 Sommer potrebbe ricevere una nuova proposta dal dirigente dell’Inter! La sua decisione arriverà a giugno. Il calciomercato dell’ Inter inizia a delineare le strategie per la prossima stagione, con un focus particolare sulla gestione della porta. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la dirigenza nerazzurra avrebbe già le idee chiare sulla gerarchia dei numeri uno: l’obiettivo è affiancare a un nuovo profilo di caratura internazionale l’esperienza di Yann Sommer. Il nuovo ruolo di Yann Sommer: da titolare a chioccia di lusso. L’idea del club di Viale della Liberazione è quella di proporre a Yann Sommer — estremo difensore svizzero classe ’88, arrivato a Milano per raccogliere l’eredità di André Onana e distintosi per affidabilità e carisma — il ruolo di secondo portiere. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Sommer, l’Inter cambia idea: nuova proposta allo svizzero. La decisione arriverà a giugno

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