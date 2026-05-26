Nuova Dolphin G Dm-i diventa ibrida plug-in | cosa cambia

La nuova Byd Dolphin G Dm-i diventa un modello ibrido plug-in. La vettura, pensata per il segmento B, combina un motore a benzina e uno elettrico. La versione aggiornata permette di guidare in modalità esclusivamente elettrica per brevi tragitti. La casa automobilistica punta a rafforzare la presenza in Europa con questa versione, che include miglioramenti nelle prestazioni e nell’efficienza energetica rispetto ai modelli precedenti.

Pensata per il mercato europeo, la nuova Dolphin G Dm-i arriverà presso le concessionarie italiane quest’estate con un nuovo look e un nuovo sistema ibrido plug-in. Con l’obiettivo di diventare ancora più concorrenziali nel segmento B, Byd rinnova la berlina due volumi con una nuova versione che cambia dimensioni e motorizzazione. Dm nel nome significa dual mode, la tecnologia ibrida della casa cinese, mentre la i indica il sistema intelligente che gestisce l’interazione tra il motore elettrico e quello termico, ottimizzando ancora di più i consumi e l’autonomia. Il punto forte del veicolo è proprio la distanza che è capace di percorrere: con batteria carica e serbatoio pieno la nuova Dolphin è supera i 1. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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BYD Dolphin Surf: La Rivoluzione Elettrica Cinese Arriva in Europa

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