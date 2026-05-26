BYD ha presentato la nuova Dolphin G DM-i, un’auto ibrida pensata per il mercato europeo. La vettura, prevista per il 2026, promette un’autonomia di circa 1.000 km. È la prima modello del marchio cinese sviluppato specificamente per questa regione. La Dolphin G DM-i combina motore elettrico e motore termico, con una configurazione ibrida plug-in. La produzione è prevista per il prossimo anno, con l’obiettivo di introdurre un’alternativa nel segmento delle vetture compatte.

BYD presenta la nuova Dolphin G DM-i: la prima vettura del colosso cinese sviluppata specificamente per il mercato europeo. È una hatchback del segmento B con sistema Super Hybrid DM-i che promette oltre 1.000 km di autonomia totale con un pieno e una ricarica. Il debutto ufficiale è fissato a giugno 2026 al Goodwood Festival of Speed, con le prime consegne attese in autunno. Design e dimensioni: la BYD pensata per l’Europa. La Dolphin G DM-i misura 4,16 metri di lunghezza e 1,825 metri di larghezza, con un passo di 2,61 metri. Numeri che la collocano nel cuore del segmento B, dove giocano Toyota Yaris Cross e Renault Captur. Lunghezza: 4,16 m. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

© Ilgiornaledigitale.it - Nuova BYD Dolphin G DM-i 2026: l’ibrida da 1.000 km arriva?

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Nuova BYD Dolphin 2026 First Look – Design Futuristico e 450km di Autonomia

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