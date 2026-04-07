Nuova Toyota Rav4 ibrida full e plug-in | come va

È stata presentata una nuova versione della Toyota Rav4, disponibile sia in versione ibrida full che plug-in. La vettura misura 464 centimetri di lunghezza e presenta un design filante. La gamma offre un motore con una potenza complessiva di 309 cavalli, combinando qualità di costruzione e prestazioni. Sono stati introdotti aggiornamenti che migliorano l’aspetto estetico e le caratteristiche tecniche rispetto ai modelli precedenti.

L’auto più venduta del mondo poteva essere profondamente migliorata, ed è questo il messaggio perfino sorprendente di Toyota Rav4 generazione 6, anno 2026, nelle concessionarie italiane da maggio. Per la cronaca, il modello che l’ha preceduta era ancora in una fase carriera che nessuno avrebbe già dato per finita, con 1,12 milioni di unità commercializzate a livello mondiale nel 2025, guadagnando cioè perfino l’1,5% rispetto al 2024. Nonostante questo, il nuovo Rav4 che arriva si giustifica benissimo con logiche delle quali forse abbiamo perso l’abitudine. Toyota guarda al mercato di tutti i continenti, alla richiesta generale di Suv medi più tecnologici e raffinati nell’estetica, ma che continuino a puntare sull’evoluzione della motorizzazione ibrida. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Nuova Toyota Rav4 ibrida full e plug-in: come va Suzuki Across: com'è fatta la nuova ibrida plug-inTempo di novità in casa Suzuki: la casa automobilistica giapponese, infatti, ha lanciato sul mercato il nuovo Suv ibrido plug-in Across. La leggenda ritorna: nuovo Toyota RAV4 Hybrid in anteprima assoluta a RomaIl nuovo Toyota RAV4 Hybrid arriva in anteprima assoluta e si mostra dal vivo a Roma per due giorni esclusivi: mercoledì 25 e giovedì 26 febbraio. Nuova TOYOTA COROLLA 2026: più sexy, SEMPRE IBRIDA (Full Hybrid, plug-in hybrid ed EV) Temi più discussi: Toyota RAV4: allestimenti e prezzi ufficiali. Quale scegliere?; Nuova Toyota RAV4, ecco i prezzi della plug?in da oltre 130 km in elettrico | Quattroruote.it; Quanto costa la nuova Toyota RAV4; Toyota RAV4 2026: SUV full hybrid e plug-in hybrid, caratteristiche e prezzi. Nuova Toyota Rav4 ibrida full e plug-in: come vaUna nuova generazione che in 464 cm di lunghezza mette un look filante, tanta qualità di costruzione e 309 Cv di potenza complessiva per guidare con sfizio. La versione full hybrid è diventata più eff ... gazzetta.it Nuova Toyota RAV4: full hybrid o plug-in, quale scegliere?Abbiamo guidato due versioni nuova Suv delle Ellissi, diverse per powertrain e tipi di trasmissione, anteriore o integrale. Vediamo le differenze ... quattroruote.it La nuova Toyota RAV4 Hybrid è arrivata! Linee più moderne, dettagli sportivi e una presenza che si nota subito. I nuovi fari LED danno uno sguardo deciso, tutto da vedere dal vivo. Passa in showroom Toyota in Viale Valganna 61, Varese e scopri ogni dett - facebook.com facebook Nuova Toyota RAV4, le versioni e i prezzi del SUV giapponese x.com