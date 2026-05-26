Nuova casetta dell' acqua in via della Biscia un litro costa 5 centesimi
Da oggi, 26 maggio, è attiva una nuova casetta dell'acqua in via della Biscia, nel quartiere Montà. L’erogazione riguarda acqua di rete refrigerata, liscia o gassata, al costo di 5 centesimi per litro. La struttura permette di ottenere acqua potabile a basso prezzo direttamente sul posto, senza bisogno di acquisti in negozi o supermercati. La casetta si aggiunge alle già presenti sul territorio, offrendo un servizio pubblico di approvvigionamento idrico.
Acqua di rete padovana, refrigerata, liscia o gassata, a portata di mano. Sarà erogata da oggi, 26 maggio, nella casetta dell'acqua di via della Biscia, nel quartiere Montà. Proprio in data odierna è avvenuta l'inaugurazione della sorgente urbana, alla presenza di Carlo Andriolo, amministratore. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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