Scauri inaugurata la nuova Casetta dell’Acqua sul lungomare

Il 23 aprile 2026 è stata inaugurata sul lungomare di Scauri, in piazza Elio Camerota, una nuova struttura chiamata “Casetta dell’Acqua”. Si tratta di un punto di erogazione che offre acqua potabile, refrigerata, sia naturale che frizzante, ai cittadini. La struttura è moderna e permette di ottenere acqua a prezzi vantaggiosi. L’inaugurazione si è svolta nella mattinata di giovedì.

Scauri, 24 aprile 2026 – Inaugurata ieri mattina, giovedì 23 aprile, sul lungomare di Scauri, in piazza Elio Camerota, la nuova “ Casetta dell’Acqua ”, un moderno punto di erogazione che mette a disposizione dei cittadini acqua potabile sicura, refrigerata, naturale o frizzante a prezzi vantaggiosi. Un’iniziativa che rappresenta una scelta concreta a favore della sostenibilità, poiché, limitando così l’impatto ambientale legato allo smaltimento dei rifiuti. Il progetto è fortemente sostenuto dall’Assessore all’Ambiente Piernicandro D’Acunto, che ha sottolineato l’importanza di promuovere stili di vita più consapevoli e rispettosi del territorio.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Notizie correlate «Casetta dell’acqua di via Barani: riattivato un servizio importante per la comunità»I rappresentanti della lista di Centrodestra “SiAmo Fiorenzuola – Gandolfi Sindaco” esprimono soddisfazione per l’inaugurazione della nuova casetta... Lavori per la nuova illuminazione sul lungomare a Palese e San Girolamo: "Nuova luce"Proseguono i lavori per la riqualificazione e il potenziamento degli impianti di pubblica illuminazione sul lungomare a Palese e San Girolamo.