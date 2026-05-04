Galbiate con la nuova casetta l' acqua è a 5 centesimi al litro

A Galbiate è stata inaugurata una nuova casetta dell’acqua, situata nel parcheggio di via Staurenghi a Sala al Barro. La struttura permette di acquistare acqua a 5 centesimi al litro. La consegna di questa novità segue le procedure previste e sarà accessibile ai residenti e ai visitatori della zona. La realizzazione dell’impianto era stata annunciata nei mesi scorsi e ora è operativa.