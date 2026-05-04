Galbiate con la nuova casetta l' acqua è a 5 centesimi al litro
A Galbiate è stata inaugurata una nuova casetta dell’acqua, situata nel parcheggio di via Staurenghi a Sala al Barro. La struttura permette di acquistare acqua a 5 centesimi al litro. La consegna di questa novità segue le procedure previste e sarà accessibile ai residenti e ai visitatori della zona. La realizzazione dell’impianto era stata annunciata nei mesi scorsi e ora è operativa.
Inaugurata la nuova casetta dell’acqua di Galbiate, sita nel parcheggio di via Staurenghi a Sala al Barro. La casetta è posizionata da Lario Reti Holding, che si è occupata di acquisto e installazione dell’impianto e si occuperà anche della sua gestione, coprendone interamente i costi anche per.🔗 Leggi su Leccotoday.it
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