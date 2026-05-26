Nuova Alfa Romeo Junior | come sarà il restyling del 2028

Da ilgiornaledigitale.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

La Alfa Romeo Junior è appena stata lanciata sul mercato, quindi il restyling previsto per il 2028 non ha ancora dettagli ufficiali.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

La Alfa Romeo Junior è appena arrivata sul mercato, quindi un vero restyling nel 2028 è ancora lontano e non esistono informazioni ufficiali. Però, guardando le mosse recenti di Alfa Romeo e Stellantis, si possono fare ipotesi abbastanza credibili. Secondo indiscrezioni e piani industriali emersi negli ultimi mesi, Alfa Romeo sta lavorando a un’evoluzione della piattaforma STLA Small e a un forte aggiornamento tecnologico della gamma entro il 2027-2028. Per questo, il facelift della Junior potrebbe andare in questa direzione: Frontale più “Alfa classica”. La critica più frequente alla Junior riguarda il design molto aggressivo e “carico” del frontale, specialmente lo scudetto centrale chiuso e i fari sdoppiati. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

nuova alfa romeo junior come sar224 il restyling del 2028
© Ilgiornaledigitale.it - Nuova Alfa Romeo Junior: come sarà il restyling del 2028
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

ALFA ROMEO Junior 1.2 ibrida Speciale 145cv edct6 del 2026

Video ALFA ROMEO Junior 1.2 ibrida Speciale 145cv edct6 del 2026

Notizie e thread social correlati

Nuova Alfa Romeo Junior 2026: davvero da 27.450€ con tutta la tech?Stellantis ha presentato la gamma aggiornata della nuova Alfa Romeo Junior per il 2026.

Alfa Romeo Junior, cosa cambia e a quantoÈ stata annunciata una versione aggiornata dell’Alfa Romeo Junior, che integra tecnologie di serie migliorate volte a potenziare il comfort e la...

Temi più discussi: La nuova fase di Alfa Romeo: Junior, un C-SUV italiano e una hatchback erede di 147 e Giulietta; Alfa Romeo: un nuovo SUV e una compatta all'orizzonte. Giulia e Stelvio...; Alfa Romeo Junior Q4: come cambia il Model Year 2026; Alfa Romeo Fastlane 2030: stop a nuova Stelvio e Giulia. Arriverà un C-Suv elettrificato.

La nuova fase di Alfa Romeo: Junior, un C-SUV italiano e una hatchback erede di 147 e GiuliettaJunior sarà il modello d’accesso, Giulia e Stelvio resteranno fino al 2027, mentre Alfa Romeo prepara un nuovo C-SUV italiano e una compatta erede dello spirito di 147 e Giulietta ... dmove.it

nuova alfa romeo nuova alfa romeo juniorNuova gamma Alfa Romeo Junior, tecnologia al servizio del comfortLa gamma dell’Alfa Romeo Junior si evolve e diventa più tecnologica, offrendo sui principali allestimenti dotazioni di serie disponibili come optional ... virgilio.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web