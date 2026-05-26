La Alfa Romeo Junior è appena stata lanciata sul mercato, quindi il restyling previsto per il 2028 non ha ancora dettagli ufficiali.

La Alfa Romeo Junior è appena arrivata sul mercato, quindi un vero restyling nel 2028 è ancora lontano e non esistono informazioni ufficiali. Però, guardando le mosse recenti di Alfa Romeo e Stellantis, si possono fare ipotesi abbastanza credibili. Secondo indiscrezioni e piani industriali emersi negli ultimi mesi, Alfa Romeo sta lavorando a un’evoluzione della piattaforma STLA Small e a un forte aggiornamento tecnologico della gamma entro il 2027-2028. Per questo, il facelift della Junior potrebbe andare in questa direzione: Frontale più “Alfa classica”. La critica più frequente alla Junior riguarda il design molto aggressivo e “carico” del frontale, specialmente lo scudetto centrale chiuso e i fari sdoppiati. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

© Ilgiornaledigitale.it - Nuova Alfa Romeo Junior: come sarà il restyling del 2028

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