Nuova Alfa Romeo Junior 2026 | davvero da 27.450€ con tutta la tech?

Stellantis ha presentato la gamma aggiornata della nuova Alfa Romeo Junior per il 2026. La vettura mantiene la stessa meccanica e motori delle versioni precedenti. La versione base parte da 27.450 euro ed è dotata di una serie di tecnologie recenti. L’auto si presenta con alcune novità estetiche e aggiornamenti hardware, senza modifiche sostanziali rispetto ai modelli precedenti.

Stellantis ha aggiornato la gamma Alfa Romeo Junior per il 2026: stessa meccanica, stessi motori — il 1.2 turbo ibrido 48V da 136 CV, la versione Q4 a trazione integrale e le elettriche da 156 e 280 CV — ma molte più dotazioni di serie su Sprint, Ti e sulla nuova serie speciale Sport Speciale. Listino Sprint Hybrid 32.950 euro, ma con contributo Alfa Romeo e finanziamento Stellantis Financial Services scende a 27.450 euro. Hook commerciale: 159 € al mese con la formula dedicata. Vediamo cosa cambia davvero. Cosa cambia sulla gamma Junior 2026. L’aggiornamento riguarda principalmente le dotazioni di serie. Su Junior Sprint, Ti e Sport Speciale entrano di serie elementi che fino a ieri erano optional a pagamento: Volante in pelle con palette del cambio integrate (sulle versioni ibride).🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

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ALFA ROMEO JUNIOR 2026: È davvero un'Alfa La verità che nessuno ti dice!

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