alfa romeo junior cosa cambia e a quanto

È stata annunciata una versione aggiornata dell’Alfa Romeo Junior, che integra tecnologie di serie migliorate volte a potenziare il comfort e la sicurezza durante la guida. La vettura presenta modifiche rispetto ai modelli precedenti, con aggiornamenti specifici che riguardano gli aspetti tecnologici. La casa automobilistica ha comunicato anche un aumento di prezzo rispetto alla versione precedente.

L'Alfa Romeo rilancia il proprio B-Suv con un nuovo allestimento munito di dotazioni tecnologiche di serie che fin qui erano state disponibili soltanto come optional. Presso le concessionarie del Biscione sarà possibile trovare da maggio 2026 il nuovo allestimento “Sport Speciale”. Un rinnovamento tecnologico che va a sommarsi a quanto già presente sulle versioni Junior Sprint e Junior Ti. Aggiornamento tecnologico che si applica trasversalmente anche sulla versione elettrica Veloce e la versione Q4. Per il formato ibrido il prezzo di listino è fissato a 32.950 euro. Le novità introdotte sulla versione Sport Speciale vanno a migliorare le dotazioni tecnologiche della sportiva compatta.🔗 Leggi su Gazzetta.it

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Alfa Romeo Junior Q4

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