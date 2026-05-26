Si svolgono i campionati italiani assoluti primaverili di nuoto per salvamento. La competizione si tiene in una piscina coperta, con atleti che si preparano a disputare diverse prove di salvamento acquatico. Sono presenti numerosi partecipanti provenienti da varie regioni, pronti a sfidarsi in gare che includono corsa con manichino, salto dalla piattaforma e nuoto con ostacoli. La manifestazione prosegue con l’obiettivo di selezionare i migliori talenti nazionali.

C’è attesa nell’ambiente per la disputa dei campionati italiani assoluti primaverili di nuoto per salvamento, ed i risultati hanno confermato le attese con uno, in particolare, di prestigio per la Maranello Nuoto che chiude l’appuntamento romagnolo con il quarto posto assoluto nella classifica per società ’civili’, il sesto nella generale comprendendo anche i gruppi militari, che rappresenta il miglior risultato di sempre per il club modenese, con un Andrea Dallari in stato di grazia, ed una squadra che ha saputo competere ai massimi livelli in ogni categoria. Dallari è stato il grande protagonista della tre giorni riccionese; il 21enne che... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Nuoto Esterno e Piscina

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