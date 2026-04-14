LIVE Nuoto Campionati Italiani nuoto 2026 in DIRETTA | si rivede Lamberti! Attesa per Benedetta Pilato

Durante i Campionati Italiani di nuoto 2026, si è rivisto in gara il nuotatore Lamberti. Sono attese novità anche per Benedetta Pilato, con aggiornamenti in tempo reale. Alle 10.22, Francesca Melillo ha vinto la prima serie degli 800 stile libero con il tempo di 9’04”78. La manifestazione prosegue con le varie gare in programma, seguendo l’andamento delle qualifiche e delle finali.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.22: Francesca Melillo si aggiudica la prima serie degli 800 stile libero con 9’04?78. Ora la seconda serie con Santoni e Tettamanzi 10.14: tre le atlete in vasca per questa prima serie degli 800: Melillo, Pedemonte e Piras 10.10: Ora seconda e terza serie degli 800 stile libero, questa sera la serie veloce con Simona Quadarella 10.09: Questi i finalisti dei 50 dorso uomini: Lamberti, Lazzari, Del Signore, Brunella, Mora, Harabagiu, Marzoli, Rosi 10.08: Bella battaglia nell’ultima batteria con Lazzari che chiude in 25?08 e sopravanza di pochissimo Del Signore in 25?11 10.07: Matteo Brunella in 25?53 sopravanza Lorenzo Mora (25?58) nella penultima batteria dei 50 dorso 10.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Nuoto, Campionati Italiani nuoto 2026 in DIRETTA: si rivede Lamberti! Attesa per Benedetta Pilato Leggi anche: LIVE Nuoto, Campionati Italiani nuoto 2026 in DIRETTA: torna Benedetta Pilato, attesa per Quadarella negli 800 LIVE Nuoto, Campionati Italiani nuoto 2026 in DIRETTA: subito Ceccon nei 50 stile! Rientra Benedetta Pilato, attesa per QuadarellaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata degli Assoluti primaverili di nuoto 2026 in... Nuotatori siciliani a Riccione: fondo giovanile e campionati italiani assoluti Dopo i Criteria Nazionali Giovanili atleti della Swimblu e dell'Unime impegnati allo Stadio del Nuoto. Con loro anche il messinese Marchello in cerca di medaglie... - facebook.com facebook Cembra (TN): ai campionati italiani doubles mix di curling belle prestazioni per gli atleti dell’ #AeronauticaMilitare. Titolo italiano per l’Av. Capo Simone Gonin con Giorgia Maurino, e medaglia d’argento per il 1º Av. Sc. Alberto Pimpini con Rachele Scalesse x.com