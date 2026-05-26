Nuoto Master Uisp a Cagliari oltre 300 atleti a Terramaini e al Poetto | sport e inclusione in città

Notizia in breve

Più di 300 nuotatori provenienti da tutta Italia si sono sfidati in cinque giorni di gare tra piscina e mare a Cagliari, coinvolgendo i quartieri di Terramaini e del Poetto. La manifestazione, organizzata dall’ente di promozione sportiva, ha visto partecipanti di tutte le età, promuovendo sport e inclusione in città. La competizione si è svolta tra strutture indoor e acque libere, attirando atleti e pubblico da diverse regioni.