Nuoto Master Uisp a Cagliari oltre 300 atleti a Terramaini e al Poetto | sport e inclusione in città

Da today.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Più di 300 nuotatori provenienti da tutta Italia si sono sfidati in cinque giorni di gare tra piscina e mare a Cagliari, coinvolgendo i quartieri di Terramaini e del Poetto. La manifestazione, organizzata dall’ente di promozione sportiva, ha visto partecipanti di tutte le età, promuovendo sport e inclusione in città. La competizione si è svolta tra strutture indoor e acque libere, attirando atleti e pubblico da diverse regioni.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Oltre 300 atleti da tutta Italia, cinque giorni di gare tra piscina e mare, e una città che si prepara a diventare capitale del nuoto master. Dal 30 maggio al 2 giugno Cagliari ospiterà i Campionati Nazionali estivi Master UISP di nuoto in vasca e acque libere, appuntamento dedicato allo sport. 🔗 Leggi su Today.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Triathlon a Cagliari: caos e blocchi stradali al PoettoDurante un evento di triathlon nel quartiere del Poetto a Cagliari, si sono verificati blocchi stradali e disagi alla circolazione.

Tennis, oltre 300 giovani atleti in campo al Ct Palermo per lo Junior Next Gen ItaliaDal 1° al 12 aprile, il Ct Palermo ha ospitato oltre 300 giovani atleti durante lo Junior Next Gen Italia, un torneo dedicato al tennis giovanile.

Argomenti più discussi: Presentazione dei Campionati nazionali di Nuoto master UISP; Cagliari - Conferenza Stampa Nuoto Master; Ravenna-Lugo - POP! Successo del nuovo format Uisp Emilia-Romagna tra beach e bike; Ravenna-Lugo - Dall'8 Giugno la 30esima edizione del CRE SPORT ESTATE Uisp a Lugo.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web