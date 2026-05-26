Nuoto dietrofront della Finp | parteciperà agli Europei in Turchia

Da gazzetta.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

La Federazione italiana nuoto ha annunciato che prenderà parte agli Europei in Turchia, dopo aver inizialmente deciso di non partecipare per motivi di sicurezza. La decisione è stata comunicata a circa un mese dall'inizio della competizione. La partecipazione degli atleti italiani è ora confermata, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni che hanno portato al cambio di posizione. La manifestazione si terrà tra poche settimane.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

La nazionale italiana di nuoto paralimpico parteciperà ai prossimi Campionati Europei WPS che si svolgeranno a Kocaeli, in Turchia, dal 7 al 12 settembre 2026. Come si legge nella nota pubblicata in data odierna della Federazione: “A seguito delle ultime e definitive rassicurazioni pervenute da parte delle autorità competenti e del Comitato Italiano Paralimpico, è stata ufficialmente rettificata la precedente posizione restrittiva riguardante la trasferta in Turchia”.  La nazionale, che nella scorsa rassegna continentale ha vinto il medagliere con 63 medaglie totali, di cui 26 d’oro, potrà quindi difendere il titolo. Dopo la precedente... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

nuoto dietrofront della finp parteciper224 agli europei in turchia
© Gazzetta.it - Nuoto, dietrofront della Finp: parteciperà agli Europei in Turchia
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Nuoto paralimpico, l’Italia non parteciperà agli Europei in Turchia per motivi di sicurezzaIl Consiglio Federale della Federazione Italiana Nuoto Paralimpico ha deciso di non partecipare ai Campionati Europei in Turchia, programmati dal 7...

Nuoto paralimpico: l’Italia rinuncia agli Europei in TurchiaLa federazione italiana di nuoto paralimpico ha annunciato l’annullamento della partecipazione della squadra agli Europei in Turchia, previsti dal 7...

nuoto dietrofront della finpNuoto Paralimpico 2026 Oltre ogni limite, Quaglieri: evento inclusivo nazionale a Lanciano contro barriere di ogni tipoLo sport inteso non solo come competizione sportiva, ma come finalità sociale, finalità inclusiva. Ed il concetto che le vere barriere a volte sono nel nostro cervello e non nella limitazione fisi ... regione.abruzzo.it

Guerra in Medio Oriente, Italia rinuncia a Europei di nuoto paralimpicoL'Italia non parteciperà agli Europei di nuoto paralimpico in programma dal 7 al 12 settembre in Turchia. Dietro la decisione, ufficializzata dal consiglio federale della FINP, la guerra in Medio ... ansa.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web