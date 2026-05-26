Nuoto dietrofront della Finp | parteciperà agli Europei in Turchia

Notizia in breve

La Federazione italiana nuoto ha annunciato che prenderà parte agli Europei in Turchia, dopo aver inizialmente deciso di non partecipare per motivi di sicurezza. La decisione è stata comunicata a circa un mese dall'inizio della competizione. La partecipazione degli atleti italiani è ora confermata, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni che hanno portato al cambio di posizione. La manifestazione si terrà tra poche settimane.