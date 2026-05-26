Nuoto dietrofront della Finp | parteciperà agli Europei in Turchia
La Federazione italiana nuoto ha annunciato che prenderà parte agli Europei in Turchia, dopo aver inizialmente deciso di non partecipare per motivi di sicurezza. La decisione è stata comunicata a circa un mese dall'inizio della competizione. La partecipazione degli atleti italiani è ora confermata, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni che hanno portato al cambio di posizione. La manifestazione si terrà tra poche settimane.
La nazionale italiana di nuoto paralimpico parteciperà ai prossimi Campionati Europei WPS che si svolgeranno a Kocaeli, in Turchia, dal 7 al 12 settembre 2026. Come si legge nella nota pubblicata in data odierna della Federazione: “A seguito delle ultime e definitive rassicurazioni pervenute da parte delle autorità competenti e del Comitato Italiano Paralimpico, è stata ufficialmente rettificata la precedente posizione restrittiva riguardante la trasferta in Turchia”. La nazionale, che nella scorsa rassegna continentale ha vinto il medagliere con 63 medaglie totali, di cui 26 d’oro, potrà quindi difendere il titolo. Dopo la precedente... 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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