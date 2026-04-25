Il Consiglio Federale della Federazione Italiana Nuoto Paralimpico ha deciso di non partecipare ai Campionati Europei in Turchia, programmati dal 7 al 12 settembre 2026. La decisione è stata comunicata ufficialmente dalla federazione, che ha citato motivi legati alla sicurezza come motivo principale della rinuncia. Questa scelta interessa la rappresentativa italiana di nuoto paralimpico, che non prenderà parte alla competizione continentale prevista in quella data.

Il Consiglio Federale della Federazione Italiana Nuoto Paralimpico (FINP) ha ufficializzato la rinuncia alla prossima edizione dei Campionati Europei, prevista in Turchia dal 7 al 12 settembre 2026. Una scelta sofferta, come si legge nel comunicato della FINP, ma decisa all’unanimità dopo una profonda analisi della complessa situazione internazionale e a seguito di consultazioni con le autorità competenti. I vertici federali hanno annullato la spedizione azzurra per via delle crescenti tensioni geopolitiche nell’area, che avrebbero messo a serio rischio la serenità e la sicurezza della delegazione italiana. “ La tutela e l’incolumità dei nostri atleti, dello staff tecnico e dei dirigenti rappresentano la nostra priorità assoluta.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Nuoto paralimpico, l’Italia non parteciperà agli Europei in Turchia per motivi di sicurezza

Notizie correlate

Europei di Nuoto Paralimpico in Turchia, l’Italia rinuncia alla partecipazione per motivi di sicurezzaRoma, 24 aprile 2026 – Il Consiglio Federale della Federazione Italiana Nuoto Paralimpico (FINP) ha ufficializzato la decisione di non prendere parte...

Nuoto paralimpico: l’Italia rinuncia agli Europei in Turchia? Cosa sapere La FINP annulla la partecipazione azzurra agli Europei di nuoto paralimpico in Turchia dal 7 settembre.

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: L'Italia non parteciperà ai Campionati Europei di Nuoto Paralimpico in Turchia; Nuoto paralimpico: a Cervia sabato 18 aprile i Campionati Italiani Giovanili; Europei nuoto paralimpico in Turchia, l'Italia non ci sarà: il motivo; L’Italia Rinuncia Agli Europei 2026 Di Nuoto Paralimpico In Turchia Per Motivi Di Sicurezza.

Europei di nuoto in Turchia a settembre, ma l'Italia ha già deciso di non partecipare!La Finp in un comunicato ha rivelato la decisione di non partire nata dal timore di effettuare una trasferta in una zona dove ci sono crescenti tensioni geopolitiche che potrebbero minare la sicurezz ... gazzetta.it

Guerra in Medio Oriente, Italia rinuncia a Europei di nuoto paralimpicoL'Italia non parteciperà agli Europei di nuoto paralimpico in programma dal 7 al 12 settembre in Turchia. Dietro la decisione, ufficializzata dal consiglio federale della FINP, la guerra in Medio Orie ... ansa.it

Francesco Gianfortuna: il "Piccolo Re" di Carini che ha conquistato l'Italia. C’è un nome che da oggi risuona con forza nel panorama del nuoto paralimpico italiano, ed è un nome che profuma di casa nostra: Francesco Gianfortuna. Il giovanissimo atle - facebook.com facebook

L’Italia Rinuncia Agli Europei 2026 Di Nuoto Paralimpico In Turchia Per Motivi Di Sicurezza x.com