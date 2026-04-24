Nuoto paralimpico | l’Italia rinuncia agli Europei in Turchia

La federazione italiana di nuoto paralimpico ha annunciato l’annullamento della partecipazione della squadra agli Europei in Turchia, previsti dal 7 settembre. La decisione è stata comunicata ufficialmente e riguarda tutte le squadre nazionali coinvolte. La scelta è stata presa prima della data di partenza prevista per l’evento, senza ulteriori dettagli sui motivi. La gara avrebbe coinvolto numerosi atleti italiani in diverse discipline.

? Cosa sapere La FINP annulla la partecipazione azzurra agli Europei di nuoto paralimpico in Turchia dal 7 settembre.. Il ritiro della delegazione avviene per garantire la sicurezza degli atleti in ambito geopolitico.. La Federazione Italiana Nuoto Paralimpico ha deliberato all’unanimità di annullare la partecipazione della delegazione azzurra ai Campionati Europei in Turchia, previsti dal 7 al 12 settembre 2026, per ragioni legate alla sicurezza internazionale. La decisione, presa dopo un'attenta valutazione delle tensioni geopolitiche che colpiscono l'area dell'evento, mira a proteggere l'incolumità di atleti, staff tecnico e dirigenti, dando priorità assoluta alla loro tutela rispetto a qualsiasi traguardo agonistico.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Nuoto paralimpico: l’Italia rinuncia agli Europei in Turchia Notizie correlate Europei di Nuoto Paralimpico in Turchia, l’Italia rinuncia alla partecipazione per motivi di sicurezzaRoma, 24 aprile 2026 – Il Consiglio Federale della Federazione Italiana Nuoto Paralimpico (FINP) ha ufficializzato la decisione di non prendere parte... Europei in Turchia, la FINP rinuncia: ‘Prima la sicurezza degli atleti’La scelta Il Consiglio Federale della Federazione Italiana Nuoto Paralimpico ha ufficializzato la decisione di non partecipare ai prossimi Campionati... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Nuoto paralimpico: a Cervia sabato 18 aprile i Campionati Italiani Giovanili; Nuoto: grande successo al Campionato Giovanile; Brescia, 5 - 7 giugno: la Circolare del Campionato Italiano di Società & Campionati Assoluti Estivi; Giuseppe Romele, un concentrato di energia instancabile diviso tra sci di fondo e triathlon: L’obiettivo è sempre avere dei sogni • Paralimpiadi Milano Cortina 2026 | Intervista. L’Italia rinuncia agli Europei di nuoto paralimpico in Turchia: la decisione della FederazioneIl Consiglio Federale della FINP ha deliberato all'unanimità di annullare la partecipazione alla rassegna continentale di settembre a causa delle crescenti tensioni geopolitiche nell'area ... varesenews.it Guerra in Medio Oriente, Italia rinuncia a Europei di nuoto paralimpicoL'Italia non parteciperà agli Europei di nuoto paralimpico in programma dal 7 al 12 settembre in Turchia. Dietro la decisione, ufficializzata dal consiglio federale della FINP, la guerra in Medio Orie ... ansa.it La Federazione Italiana Nuoto Paralimpico non parteciperà agli Europei 2026 in Turchia per motivi di sicurezza. facebook